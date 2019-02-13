также в разделеОбщество
13 февраля. Картина дня 8
The Guardian будет писать Kyiv вместо Kiev 5
Чиновник Киевской ОГА пустил деньги ЕС для переселенцев на ремонт своего дома 18
В СБУ отреагировали на заявление Мангера о причастности их сотрудника к делу Гандзюк 15
Клименту дали 20 дней на «освобождение собора» в Симферополе 34
После визита в США наместника Десятинного монастыря не впускают в Украину – епископа Гедеона задержали в Борисполе 66
Завтра в Украине – снег с дождем и оттепель 21
В МАУ отказались писать Kyiv вместо Kiev 30
СМИ: В Беларуси продают соду и вино из оккупированного Крыма 21
Московский суд оставил под арестом еще 4 военнопленных моряков 17
Гройсман рассказал, как увеличить население Украины до 52 миллионов 42
Подозреваемый в избиении активистов полицейский освобожден под залог 28
Мангер обвинил в организации нападения на Гандзюк генерала СБУ 34
Судью, выносившего приговор Януковичу, отстранили от работы 109
НАПК внесло предписания Гриневич и Кубиву 17
ГБР: Задержаны лица, пытавшиеся «повлиять» на чиновников Минагрополитики 36
Украинец пытался в грелке вывезти за границу 12 кг ртути 23
Мангер не понимает, почему его обвиняют организации убийства Гандзюк 28

В ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Об этом объявили во вторник, 12 февраля, на специальном заседании организации, темой которого стал план гуманитарной помощи востоку Украины на 2019 год.

Помощница генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвала доноров присоединяться к фонду, чтобы помочь жителям Донбасса, сообщает DW.

Дипломат отметила, что некоторые страны уже пожертвовали деньги на гуманитарную помощь в Украине. В своих выступлениях делегации Швеции и Литвы заявили, что внесли средства в фонд.

В свою очередь Мюллер напомнила, что в 2019 году на гуманитарную помощь жителям Донбасса, находящихся по обе стороны от линии разграничения, потребуется 162 миллионов долларов.

Мюллер также выразила надежду, что фонду удастся оказать помощь людям, страдающим от конфликта. «Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы облегчить ваши страдания, и призвать к прочного мира», - подчеркнула он.

Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине позволит донорам, в качестве которых могут выступать правительства, международные и неправительственные организации, направлять взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Как утверждается, с помощью фонда средства будут доходить до гуманитарных организаций на Донбассе скоординировано, целенаправленно, а также своевременно.

Напомним, правительства Дании, Швеции и Швейцарии решили выделить более $14 млн для решения проблем Донбасса. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
39
Теги