Заявления Российской Федерации о «внутреннем украинском конфликте» и ее непричастности к оккупации территорий Украины не соответствуют действительности. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по требованию РФ, заявил постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген, сообщает 112 Украина.

«Я только что слушал Василия (постпред РФ Василий Небензя. - Ред.) и у меня сложилось впечатление, что Украина напала на Россию, а не Россия напала на Украину», - отреагировал в начале своей речи Хойзген на прозвучавшие перед этим высказывания Небензи.

Постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя своем выступлении традиционно обвинил официальный Киев в саботировании реализации Минских соглашений, организации провокаций, создании гуманитарной катастрофы на Донбассе и т.д.

Реагируя на это, дипломат из ФРГ заявил, что российские заявления о якобы «внутреннем конфликте» в Украине - обман.

«Наши российские друзья годами говорят, и Василий вновь это повторил, что, «в Украине внутренний конфликт по смене правительства». Мы знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупацию Крыма, Донецка и Луганска», - сказал Хойзген.

Немецкий дипломат отметил, что попытки представителей России дистанцироваться и представить себя непричастными к происходившему в 2014 году в Крыму и на Донбассе были позже нивелированы публичным признанием президента России Владимира Путина, что это он приказал спецслужбам захватить Крым 20 февраля 2014 года.

«Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован. И все это с помощью мифа о «зеленых человечках», или что там кто-то «брал судьбу в свои руки»? Нет, это были российские военнослужащие. В 2014-2015 годах это становилось все яснее», - заявил постпред Германии в ООН.

Кристоф Хойзген также обратил внимание на множественные попытки властей РФ скрыть правду об участии российских военных в боях против украинской армии на Донбассе.

Напомним, восемь европейских стран выразили поддержку Украине и осудили российскую агрессию на Донбассе перед началом заседания Совета Безопасности ООН 12 февраля.