Министерство экономического развития и торговли начислило Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» пеню в размере 2,448 млрд гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды в государственный бюджет по итогам деятельности за 2017 год.

Об этом говорится в приказе министерства, передают Українські Новини.

При начислении пени министерство ссылается на абзац 5 ч. 5 ст. 11 закона «Об управлении предприятиями государственной собственности», в котором указано, что хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, платят в госбюджет дивиденды в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

В документах министерства говорится, что согласно информации Государственной казначейской службы, часть дивидендов в общей сумме 13,522 млрд гривен была выплачена с нарушением срока, установленного законодательством.