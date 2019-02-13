Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко отмечает, что вдоль украинско-российской границы Россия сосредоточила более 87 тысяч своих военных. Об этом Ельченко заявил на заседании Совета безопасности ООН по поводу четвертой годовщины со времени подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, сообщает УНИАН.

«Российская сторона предлагает очень выборочный подход к выполнению Минских соглашений, акцентируя на политических элементах в ее собственном толковании. Однако, она полностью игнорирует ее собственные обязательства в сфере безопасности и гуманитарной сферах», - заявил Ельченко.

«По состоянию на начало февраля, российские вооруженные формирования на Донбассе имели в своем владении 496 основных боевых танков (это можно сравнить с арсеналами таких стран как Германия, Франция или Индонезия), 938 боевых бронированных машин (что аналогично Перу и Кувейту), 128 реактивных систем залпового огня (чуть меньше чем в Индонезии), 776 артиллерийских систем, включая самоходную артиллерию (снова, что можно сравнить с количеством в таких бывших членов Совета безопасности, как Казахстан и Эфиопия)», - отметил Ельченко.

«Вооруженная сила в 35 тысяч на оккупированном Донбассе поддерживается более 2 тысячами регулярными российскими военными, в основном на ключевых позициях управления. Многие из них уже имеют много опыта в Сирии», - заявил посол Украины.

«Общая численность персонала российской наступательной ударной группы вдоль российско-украинской границы (включая группы в непосредственной близости от оккупированных территорий Донбасса и Крыма) составляет 87 750 тысяч военных», - подчеркнул Ельченко.

Напомним, командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Российская Федерация в три раза усилила разведку на Донбассе, из чего можно сделать вывод о подготовке к полномасштабному наступлению на Украину.