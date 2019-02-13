Заявление председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Даниила Доценко абсурдно и беспочвенно, заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Подчеркиваю: заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно является абсурдным, беспочвенным и клеветническим», - написала она в Facebook.

Спикер СБУ не исключила, что «целью заявления была попытка нивелировать тот большой объем доказательной базы, которую против Магнера собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган».

Напомним, подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что нападение на активистку стало следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине.