Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил украинской стороне пересмотреть решение о том, что выборы президента Украины будут закрыты для российских наблюдателей. Об этом сообщила пресс-служба МИД Словакии в пятницу, 8 февраля, перелает DW.

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он «выразил сожаление», что украинский парламент 7 февраля принял закон, запрещающий аккредитацию в качестве наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) лиц, являющихся гражданами Российской Федерации.

Лайчак призвал руководство Украины у «поиску всех возможных путей», которые обеспечат аккредитацию всех наблюдателей от БДИПЧ.

Между тем Климкин заявил, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей на выборах от любых стран, но не от России, и предложил «поставить точку во всех дискуссиях».

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что РФ не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине.