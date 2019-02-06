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Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах.

«Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за выборами двух граждан РФ, несмотря на то, что МИД Украины сообщал в приглашении на участие в наблюдении, не принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта», - сказал собеседник.

Он добавил, что нигде в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами должны быть обязательно приглашены представители всех государств-участников Организации. «В пункте 8 Копенгагенского документа ОБСЕ предусмотрено, что приглашения наблюдателей от стран-участниц Организации происходит в той мере, в какой это допускается законодательством. Поскольку законодательством Украины Россия признана как государство-агрессор и оккупант, то вполне логична и правовой позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах в Украине», - отметил собеседник.

Сейчас в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев не допустит россиян для наблюдения за выборами президента. Письмо с этой информацией он направил директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва получила приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить наблюдателей на выборы президента Украины.

РФ планирует отправить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на президентских выборах в Украине 31 марта.
ForUm

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