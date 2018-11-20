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19 ноября. Картина дня 63

Верховная Рада переименовала Кировоградский район одноименной области в  Кропивницкий район, сообщает информационное управление аппарата ВР.

За соответствующе постановление №4906 проголосовал 231 народный депутат.

Постановлением соответствии с пунктом 29 части первой статьи 85 Конституции Украины, пункта 8 статьи 7 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» переименован Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район.
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