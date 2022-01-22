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На Кировоградщине в городе Новый Стародуб освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь апостолов Петра и Павла.

Фото: Александрийская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, храм находится в Петровской исправительной колонии №49.

Чин освящения храма совершил архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп.

После освящения в храме была отслужена первая Божественная литургия.

Архиерей в сопровождении руководства исправительной колонии ознакомился с условиями жизни заключенных, посетил столовую учреждения.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье в селе Хмельник неизвестные проникли в Свято-Успенский храм УПЦ. Злоумышленники выломали двери, повредили здание и вещи в храме.
ForUm

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