Судья Сергей Каракашьян, который вынес решение об отстранении Ульяны Супрун от должности и.о. министра здравоохранения, ранее отметился решением о возобновлении Романа Насирова на посту главы ГФС, сообщает «Центр противодействия коррупции».



«О судье Сергее Каракашьяне, который отстранил Ульяну Супрун. Это тот самый судья, который вместе с двумя своими коллегами восстановил в должности Романа Насирова. А еще Каракашьян назвал рекламу с «достижениями» Луценко не политической, а социальной», - отметили в организации.

В ЦПК установили, что основной доход семьи – зарплата судьи (в районе 200 тысяч в год).

«Достраивает дом под Обуховом, ездит на Mitsubishi Pajero Sport 2014 года, записанной на родственника. Сейчас такая стоит в районе 20 тысяч долларов. Есть квартира в Киеве, несколько земельных участков под Киевом. На все хватило судейской зарплаты. Имеет ружье, коллекционирует монетки и марки», - сообщили антикоррупционеры.

При этом в организации напомнили, что «Окружной админсуд Киева должен быть ликвидирован в рамках проведения судебной реформы Порошенко».

Как сообщал ForUm, Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Отмечается, что суд принял такое решение в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Кабмин обжалует решение суда и будет добиваться его отмены.