18 января 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов, принадлежащих судье одного из районных судов Киевской области, и их взыскания в доход государства.

Как сообщила пресс-служба САП, на основании собранных детективами НАБУ материалов установлено, что вышеуказанный судья через третьих лиц фактически приобрел в собственность квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобиль, общая стоимость которых достигает 6,7 млн гривен. При этом в ходе анализа имущественного положения и его доходов установлено, что денежные средства, использованные для приобретения этих активов, не могли быть приобретены за счет законных доходов судьи.

Ввиду выявленного прокурор обратился в суд с иском о взыскании с судьи в доход государства 5,7 млн ​​гривен денежных средств, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение.

Представительство государства в суде по этому делу осуществляется прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за вступление таких активов».

В августе 2021 года ВАКС признал необоснованными активами и взыскал в доход государства более 1,2 млн гривен, принадлежавших народному депутату Украины. По данным поданной декларации эти средства народный депутат получил от передачи в аренду объекту недвижимости (жемной ямы), несмотря на то, что получил средства необоснованно, ведь не был собственником этого объекта.