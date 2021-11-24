Семья судьи Печерского районного суда Киева Татьяны Ильевой, в кабинете которой 20 октября НАБУ провело обыски, строит дом под Киевом и пользуется дорогими внедорожниками. Официального соразмерного состояния у семьи судьи нет, говорится в сюжете Bihus.Info.

Так, у Ильевой есть имение в Хотяновке на 264 квадратных метра. Рядом с ним достраивают еще один дом – поменьше. В декларации судьи указано, что строительство имения обошлось как двухкомнатная квартира на окраине Киева – 1,8 млн грн. Но официально и этих денег у судьи не было, поэтому, в момент, когда строительство уже велось, Ильева задекларировала сначала 1 млн грн, а потом еще 1,5 млн в качестве подарков от матери.

Ильева-старшая живет в Могилев-Подольском и, по словам местных жителей, женщина продает пирожки на местном рынке. Кроме торговли мать судьи занимается фермерством и имеет около 50 гектаров земли. Но за 10 лет эта деятельность официально принесла ей чуть больше 20 тысяч долларов.

Земля под домом, где живет семья судьи, также досталась в качестве подарка. 24 сотки в Хотяновке, которые на рынке стоят ориентировочно 2,5 млн грн, Ильевой якобы подарила тетя. Последняя также проживает в Могилеве-Подольском и по документам занимается фермерством и торговлей.

Кроме недвижимости, семья судьи владеет и дорогими автомобилями. В частности, в начале ноября судья купила Range Rover. На сайтах по продаже такие авто стоят от полумиллиона гривен. Интересно, что Range в этом году стал уже третьим автомобилем Ильевой. До этого судья ездила на Mercedes G-класса и BMW X5.

На дочь Ильевой записан Land Cruiser 200, стоимость которого на рынке стартует с отметки в полтора миллиона гривен. На момент покупки машины девушка только закончила обучение в университете и сопоставимых доходов официально не имела.

Объяснять и комментировать происхождение средств на дорогостоящую недвижимость, авто и подарки от матери Ильева отказалась.

Напомним, детективы НАБУ пришли с обысками в Печерский райсуд из-за того, что в ноябре 2020-го Ильева сняла арест со средств, изъятых у бывшего первого заместителя председателя правления компании «Хлеб Украины» Андрея Миханива. Мужчину обвиняют в «легализации преступных средств» экс-премьера Павла Лазаренко. Деньги у Миханива – а это 110 700 евро и 9 300 долларов – изъяли еще в 2018-м. Но через два года в суд обратился адвокат Дмитрий Коноваленко с просьбой снять арест в пользу своего клиента Андрея Сердюка, который якобы и отдал арестованную сумму Миханиву на хранение.

Интересно, что Ильева вообще не имела права рассматривать вопрос снятия этого ареста, потому что дело Миханива уже рассматривалось по существу. Впрочем, после решения Ильевой деньги ожидаемо скрылись.

В начале года по аналогичной схеме и при участии фактически тех же лиц было выведено 400 тысяч долларов, арестованных в рамках другого уголовного производства. В Агентство по розыску и менеджменту активов, хранивших арестованное, обратился адвокат с решением суда о снятии ареста с денежных средств. Позже выяснилось, что решение было поддельным. По данным следствия, в схеме приняли участие те же люди (Коноваленко и брат Сердюка), которым Ильева фактически отдала более 3 миллионов гривен.