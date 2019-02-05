Ульяна Супрун была назначена на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Поддерживаю деятельность Ульяны Супрун в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения и направление реформирования системы здравоохранения, которое осуществляет сейчас правительство и команда Минздрава», – написал он.

Розенко подчеркнул, что Супрун была назначена на свою должность в полном соответствии с действующим законодательством Украины.

«Не вижу никаких юридических оснований для отстранения ее от должности и.о. министра. Вижу только намерения старой коррумпировано-мафиозной системы осуществить попытку вернуть коррупционные схемы в систему здравоохранения! Но...

Реванша не будет. Ведь дело не в персоналиях, а в принципе деятельности нынешнего состава правительства», – подытожил он.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства.