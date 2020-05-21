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Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что против нее готовится информационная атака.

«Конечно, это не первый раз. Неоднократно даже перед интервью журналисты мне говорили, что к ним обращались с предложением писать ложь обо мне за деньги, но сказать кто или сколько - всегда отказывались», - написала она в Facebook.

Время с этим бороться и называть вещи своими именами, считает Супрун.

«Ко всем, кто работает в медиа, или касается этой сферы. Если против меня или кого-то другого готовят заказную информационную кампанию, но вы не хотите или не можете публично говорить, кто это делает, предлагаю вам решение. Если у вас есть информация о людях, которые являются организаторами или непосредственными исполнителями подобного рода заказов, - можете написать на мейл ➡ [email protected] Гарантирую анонимность», - призвала она.

Напомним, накануне, 20 мая, Ульяна Супрун заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак предлагал ей присоединиться к Национальному совету реформ, однако не ответил ни на один вопрос, а затем и вовсе ушел.
ForUm

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