Ульяна Супрун заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак предлагал ей присоединиться к Национальному совету реформ.

«18 мая Ермак пригласил меня на встречу в Офис президента Украины. Из уважения к институту президента Украины я пошла. Встреча состоялась на следующий день в 17 часов», - сообщил он в Facebook.

На ней также были Александр Ольшанский (заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ) и Стас Грещишин (исполнительный директор ArcUA.org).

«У меня возник вопрос, председатель исполнительного комитета реформ Саакашвили вообще знал об этой встрече? Потому что его там не было», - отметила Супрун.

Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и якобы президента тоже), чтобы экс-руководительница Минздрава присоединилась к Национальному совету реформ.

«Мой вопрос о том, в какой роли меня видят (в составе самого совета реформ, или в исполнительном комитете или в составе рабочей группы) был переадресован Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, ведь узнал о теме встречи непосредственно во время разговора», - пишет Супрун.

На вопрос о планах по реформам, и на каких сферах они будут сосредоточены - ответа не было.

На вопрос о структуре, функционале, полномочиях исполнительного комитета и плана по построению работы – ответа не было.

На вопрос, будут ли рабочие группы исполнительного комитета формировать политику и предлагать реформы, Ермак не ответил, снова направил вопрос на Ольшанского. Он также не смог ответить, хотя в указе президента, который был подписан Зеленским, указано, что исполнительный комитет будет это делать.

На вопрос об угрозе дублирования функционала правительства и министерств и почти гарантированных конфликтов – ответа не было.

«Где-то на 10-й минуте встречи Ермаку надо было принять «важный» звонок, после которого он уже не вернулся. При этом сама встреча началась с опозданием на полчаса», - сообщила Супрун.

После этого был интересный разговор с Ольшанским о новых успешных практиках в противодействии COVID-19, которые они внедрили на Новой Почте.

«У меня со Стасом сложилось впечатление, что глава Офиса президента организовал эту встречу скорее через чье-то поручение и «для галочки». Фактически в реальности не было никакого предложения присоединиться к Нацсовету реформ. Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что «Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела», - считает она.