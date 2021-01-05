Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун покинула страну и улетела в США.

Об этом Стране заявил глава Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен Глузман.

«По моей информации, Супрун улетела в США. Непонятно - на время или «с концами». Если учесть ее «подготовительную работу», можно предположить второй вариант», - сказал Глузман.

Он напомнил, что Супрун была назначена в свое время на пост исполняющим обязанности главы Минздрава по инициативе президента Петра Порошенко.

«Но она же появилась в Украине не просто так. Ее Порошенко «добровольно» назначил, что мне лично подтверждал экс-генпрокурор Луценко и американские дипломаты. Следовательно, и заинтересованных в ее отбытии из Украины нужно искать в том же окружении», - заявил он.

Заместителем министра здравоохранения Украины, а также и.о. министра Ульяну Супрун назначили в июле 2016 года. На этом посту она была до 29 августа 2019 года, после чего сформировалось новое правительство, и она с заместителями написали заявление об увольнении.

Кабинет министров во время заседания 4 сентября 2019 года уволил Супрун.

После завершения работы в министерстве здравоохранения Супрун продолжала общественную деятельность в сфере медицины и вела популярный Фейсбук-блог, где давала советы по здоровью и развенчивала мифы вокруг болезней и методов их лечения.