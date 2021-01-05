также в разделеОбщество
Иран с пятой попытки передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ 9
НАБУ вызывает на допрос ближайшего соратника Порошенко 23
Жителю Берегово грозит до 5 лет за сепаратистские призывы в соцсетях 24
Украина предоставит гумпомощь пострадавшей от землетрясений Хорватии 13
Укрзализныця обеспечит железнодорожное сообщение во время январского локдауна 14
Дело Шеремета: Передавший аудиозаписи информатор готов свидетельствовать в ОГП 14
«Медзакупки»: Степанов затягивает с заказом вакцины у другого производителя 21
В Украине за сутки – 5334 новых случая COVID-19, выздоровели 13850 человек 12
Гибель Шеремета: В МВД заявили, что новые записи не повлияют на дело ветеранов 23
ГБР направило в Польшу подозрение Новаку 32
Циклон несет Украине дожди и мокрый снег 26
Иностранец пытался подкупить украинского пограничника российскими рублями 14
Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц 15
Нардепы предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях 25
Зеленскому доложили о положительной динамике по COVID-19 пятую неделю подряд 24
Минкультуры перестало составлять список рекомендованных для запрета сайтов 20
Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета 121
Спасатели нашли в Карпатах очередного покорителя гор 21

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун покинула страну и улетела в США.

Об этом Стране заявил глава Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен Глузман.

«По моей информации, Супрун улетела в США. Непонятно - на время или «с концами». Если учесть ее «подготовительную работу», можно предположить второй вариант», - сказал Глузман.

Он напомнил, что Супрун была назначена в свое время на пост исполняющим обязанности главы Минздрава по инициативе президента Петра Порошенко.

«Но она же появилась в Украине не просто так. Ее Порошенко «добровольно» назначил, что мне лично подтверждал экс-генпрокурор Луценко и американские дипломаты. Следовательно, и заинтересованных в ее отбытии из Украины нужно искать в том же окружении», - заявил он.

Заместителем министра здравоохранения Украины, а также и.о. министра Ульяну Супрун назначили в июле 2016 года. На этом посту она была до 29 августа 2019 года, после чего сформировалось новое правительство, и она с заместителями написали заявление об увольнении.

Кабинет министров во время заседания 4 сентября 2019 года уволил Супрун.

После завершения работы в министерстве здравоохранения Супрун продолжала общественную деятельность в сфере медицины и вела популярный Фейсбук-блог, где давала советы по здоровью и развенчивала мифы вокруг болезней и методов их лечения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3024 грн.
23
Теги