Восстановленный на должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров требует в суде от врача-свидетеля по его уголовному производству 1 млн грн компенсации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Мне сообщили, что сегодня в 14:00 в Шевченковском суде города Киева будут рассматривать дело врача, свидетельствовавшего по уголовному производству Романа Насирова», – отметила она.

По информации Супрун, врач - Максим Соколов, интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. академика М.Д. Стражеско. НАБУ обращались к его институту с просьбой осуществить обследование состояния здоровья Насирова. «Позже, как председатель комиссии, он давал показания в суде по делу Насирова. Находясь под присягой и отвечая на вопрос судьи, он озвучил факты о состоянии здоровья Насирова», – подчеркнула она.

«Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные обнародовали без его разрешения. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине. В суде от врача Насиров требует 1 млн грн возмещения», – сообщила Супрун.

«Киевский окружной административный суд уже вынес решение восстановить Насирова, подозреваемого в коррупционных преступлениях, на должности главы ГФС Украины. А по врачу, свидетельствовавшему согласно действующему законодательству, дальше происходит судебное разбирательство и может быть вынесен приговор выплатить огромную сумму лицу, которое подозревается в хищении миллиардов средств налогоплательщиков», – подытожила она.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и постановил выплатить ему омпенсацию в 184 тысячи гривен.

Правительство намерено обжаловать это решение.

Кабмин уволил Насирова 31 января.

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.