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Правительство будет оспаривать восстановление в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом заявил представитель премьера Владимира Гройсмана в парламенте Вадим Денисенко.

«Правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности», - написал он в Facebook.

Денисенко отметил, что сейчас в правительстве нет официального судебного решения по восстановлению Насирова на посту главы ГФС.

Напомним, ранее стало известно, что Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. 
ForUm

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