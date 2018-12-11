Правительство будет оспаривать восстановление в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Об этом заявил представитель премьера Владимира Гройсмана в парламенте Вадим Денисенко.
«Правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности», - написал он в Facebook.
Денисенко отметил, что сейчас в правительстве нет официального судебного решения по восстановлению Насирова на посту главы ГФС.
Напомним, ранее стало известно, что Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.
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