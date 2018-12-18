Народный депутат Украины Сергей Мищенко предлагает утвердить 15 декабря Днем духовного единства Украины.
Соответствующий законопроект №9407 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» о праздновании Дня духовного единства Украины зарегистрирован в понедельник, 17 декабря, сообщается на сайте парламента.
Нардеп предлагает сделать 15 декабря праздничным и нерабочим днем.
Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.
Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.
Спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря Глава сообщил, что глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.
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