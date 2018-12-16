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Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

Об этом сообщил спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря, передает «Украинская правда».

«Как известно из письма, которое прислал Святейший Вселенский патриарх митрополиту Онуфрию, с момента избрания канонического предстоятеля православной церкви Украины он теряет право на этот титул», - сказал он.

«То есть с точки зрения вселенского православия, присутствие Московского патриархата на территории Украины уже не соответствует канонам, а канонам отвечает как раз пребывание в поместной Украинской православной церкви», - пояснил архиепископ.

Зоря добавил при этом, что с точки государственного законодательства, российская церковь может существовать в Украине, но он высказал мнение, что верующие будут постепенно переходить в каноническую объединенную украинскую церковь.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей в своем письме от 12 октября сообщил предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию, что после создания в Украине канонической церкви и избрания ее предстоятеля, последний больше не сможет называться митрополитом киевским.

В свою очередь Онуфрий вернул обратно в Стамбул письмо от патриарха Варфоломея.
ForUm

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