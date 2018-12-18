Официальный Вашингтон поздравил украинский народ по случаю создания Православной церкви Украины и избранием ее предстоятелем митрополита Епифания.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты приветствуют митрополита Епифания с избранием Предстоятелем Православной церкви Украины. Создание Церкви – это исторический момент для Украины», - подчеркивается в документе.

При этом отмечается, что США твердо поддерживают Украину и уважают свободу вероисповедания без внешнего вмешательства.

«Право на свободу вероисповедания распространяется на всех Украинских, включая тех, кто выбирает присоединения или неприсоединения к новой Православной церкви», - отметили в Госдепе.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря Глава сообщил, что глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.