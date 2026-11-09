Трамп вважає, що не заслуговує на імпічмент

Президент США Дональд Трамп не може уявити, що демократи розпочнуть проти нього нову процедуру імпічменту.

"Я не можу собі цього уявити. Що ж я такого зробив? За мною – найкращі два роки за всю історію президентства. Я вважаю, що за зміцнення кордону я заслужив найвищу оцінку. Мене також дуже високо оцінюють за те, що я домігся висилки з країни небезпечних осіб. Але водночас я втрачаю від цього, оскільки ми також депортували людей, які мали хорошу роботу, а їхнім єдиним проступком – єдиним порушенням закону – було те, що вони нелегально в’їхали до країни", – сказав він.

Він хотів би співпрацювати з демократами в питанні імміграції, повідомляє CBS.

Фото: Білий дім.