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Трамп вважає, що не заслуговує на імпічмент

Трамп вважає, що не заслуговує на імпічмент

Президент США Дональд Трамп не може уявити, що демократи розпочнуть проти нього нову процедуру імпічменту.

"Я не можу собі цього уявити. Що ж я такого зробив? За мною – найкращі два роки за всю історію президентства. Я вважаю, що за зміцнення кордону я заслужив найвищу оцінку. Мене також дуже високо оцінюють за те, що я домігся висилки з країни небезпечних осіб. Але водночас я втрачаю від цього, оскільки ми також депортували людей, які мали хорошу роботу, а їхнім єдиним проступком – єдиним порушенням закону – було те, що вони нелегально в’їхали до країни", – сказав він.

Він хотів би співпрацювати з демократами в питанні імміграції, повідомляє CBS.

Фото: Білий дім.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАдемократиТрампімпічмент
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