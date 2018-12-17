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Кремль не намерен вмешиваться в церковные дела в Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Речь идет о межцерковных отношениях. В данном случае мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы, хотя мы видим, что в Украине эта раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, по церковным канонам вряд ли допустимо. Но, с другой стороны, мы хорошо знаем, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают», - заявил он.

Песков не смог ответить на вопрос о том, будет ли этот вопрос обсуждаться на сегодняшнем оперативном совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. «Я не знаю. Дело в том, что оперативное совещание Совбеза - это совещание без заранее подготовленной и зафиксированной повестки дня», - пояснил он.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января. 
ForUm

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