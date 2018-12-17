В воскресенье, 16 декабря, скончалась пятая жертва вооруженного нападения на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Об этом заявили в парижской прокуратуре, сообщает Укринформ.

«Пятая жертва скончалась после вооруженного нападения на рождественской ярмарке во французском городе Страсбург», - говорится в сообщении.

Умер 36-летний мужчина польского происхождения Барто Педро Орент-Недзельски. Предыдущая жертва нападения скончалась в больнице в пятницу.

16 декабря сотни людей собрались вокруг импровизированной святыни в Страсбурге, чтобы почтить память жертв чтениями молитв и песнями.

Напомним, нападение произошло 11 декабря около 20:00 по местному времени рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города.

Подозреваемый был вооружен пистолетом и ножом. Сначала он начал стрелять по прохожим, а затем вступил в перестрелку с полицейскими, в результате которой был ранен. В итоге ему удалось сбежать, поймав такси. Сообщалось о гибели 3 и ранении 13 человек.

13 декабря Шериф Шекатт, который подозревался в вооруженном нападении, был убит недалеко от границы с Германией.

14 декабря скончалась четвертая жертва теракта.