По последней информации, три человека были убиты и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер.
Нападавший вступил в перестрелку с полицией и, возможно, был ранен, однако сумел убежать, сообщает ВВС.
Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. Полиция и силы безопасности оцепили этот район города, движение транспорта там остановлено.
Открыто уголовное дело по подозрению в терроризме, президент Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.
МВД Франции призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу.
Ведомство сообщило, что личность стрелявшего установлена, и что он ранее уже имел проблемы с законом и был известен властям.
Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция совершила облаву на дом 29-летнего подозреваемого, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.
Насколько известно, преступник вооружен автоматическим оружием.
Страсбург – город на востоке Франции, где располагаются Европейский парламент, Совет Европы, а также многочисленные учреждения и органы Евросоюза.
В эти дни проходит очередная сессия Европарламента, и в центре города во время нападения было множество депутатов и европейских чиновников.
На данный момент известно, что подозреваемый был известен французским спецслужбам как человек с криминальным прошлым, а также возможно представляющий угрозу национальной безопасности, заявила местная префектура полиции.
Здание Европейского парламента в Страсбурге заблокировано, из него никого не выпускают.
Во многих районах Франции на прошлой неделе в разгар протестов движения «желтых жилетов» было введено состояние повышенной боеготовности для сил безопасности.
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