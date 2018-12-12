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По последней информации, три человека были убиты и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер.  

Нападавший вступил в перестрелку с полицией и, возможно, был ранен, однако сумел убежать, сообщает ВВС.

Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. Полиция и силы безопасности оцепили этот район города, движение транспорта там остановлено.

Открыто уголовное дело по подозрению в терроризме, президент Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.

МВД Франции призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу.

Ведомство сообщило, что личность стрелявшего установлена, и что он ранее уже имел проблемы с законом и был известен властям.

Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция совершила облаву на дом 29-летнего подозреваемого, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.

Насколько известно, преступник вооружен автоматическим оружием.

Страсбург – город на востоке Франции, где располагаются Европейский парламент, Совет Европы, а также многочисленные учреждения и органы Евросоюза.

В эти дни проходит очередная сессия Европарламента, и в центре города во время нападения было множество депутатов и европейских чиновников.

На данный момент известно, что подозреваемый был известен французским спецслужбам как человек с криминальным прошлым, а также возможно представляющий угрозу национальной безопасности, заявила местная префектура полиции.

Здание Европейского парламента в Страсбурге заблокировано, из него никого не выпускают.

Во многих районах Франции на прошлой неделе в разгар протестов движения «желтых жилетов» было введено состояние повышенной боеготовности для сил безопасности.
ForUm

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