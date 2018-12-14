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Шериф Шекатт, который подозревался в вооруженном нападении на посетителей рождественского рынка в Страсбурге, убит в четверг вечером недалеко от границы с Германией. Об этом заявил глава французского МВД, передает Русская служба ВВС.

Как сообщают французские СМИ, Шекатт был застрелен в ходе полицейской операции, начавшейся примерно в девять вечера по местному времени.

Это произошло примерно в двух километрах от места нападения, которое подозреваемый совершил во вторник.

Как сообщает France Info, его обнаружили на складе в районе Мено, соседствующим с Нейдорфом, где его видели в последний раз. В четверг днем полиция провела масштабный рейд в Нейдорфе, однако поиски беглеца закончились неудачей.

Нападение произошло во вторник около 20:00 по местному времени рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города.

Подозреваемый был вооружен пистолетом и ножом. Сначала он начал стрелять по прохожим, а затем вступил в перестрелку с полицейскими, в результате которой был ранен. В итоге ему удалось сбежать, поймав такси.
ForUm

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