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Прокуратура Парижа заявила в пятницу, что четвертый человек умер в результате ранений после стрельбы в Страсбурге во вторник, сообщает «Европейская правда».

«Человек боролся за жизнь», - заявил представитель прокуратуры.

Напомним, нападение произошло 11 декабря около 20:00 по местному времени рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города.

Подозреваемый был вооружен пистолетом и ножом. Сначала он начал стрелять по прохожим, а затем вступил в перестрелку с полицейскими, в результате которой был ранен. В итоге ему удалось сбежать, поймав такси.

В результате теракта 3 человека погибли и 13 были ранены.

13 декабря Шериф Шекатт, который подозревался в вооруженном нападении, был убит недалеко от границы с Германией. 
ForUm

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