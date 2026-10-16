РФ готувала серію терактів у Харкові

Контррозвідка СБУ зірвала нові спроби рашистів підготувати серію терактів у Харкові.

За результатами дій на випередження поблизу обласного центру затримано агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який облаштовував схрони із саморобними бомбами, повідомляє СБУ.

Щоб передати фігуранту вибухівку, рашисти переправляли її на Харківщину з території рф за допомогою дронів типу «Молнія».



У подальшому агент планував замаскувати одну з «посилок» під автомобільний акумулятор, а іншу – під автомобільну шину з диском і направити їхні координати російському гру.



Після цього безпосередні виконавці терактів мали прибути на локації тайників, щоб забрати з них саморобні вибухові пристрої (СВП) і закласти їх на місцях запланованих підривів.



Співробітники СБУ покроково задокументували агентурну активність зловмисника і затримали його «на гарячому» під час облаштування схрону.



Завдання російської спецслужби виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив через свої прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.



Після вербування агент спочатку відстежував розташування оборонців Харкова, по яких рашисти готували ракетно-авіаційні удари.



Згодом фігурант отримав завдання «зустріти» російський дрон із «посилкою».



Під час обшуку в автомобілі затриманого вилучено понад 4 кг вибухівки, три електродетонатори та готову саморобну бомбу, замасковану під автоакумулятор.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за готування до теракту та незаконне зберігання вибухових речовин і вибухових пристроїв.

Фото: СБУ.