Президент Петр Порошенко заявляет, что президент России избегает переговоров с ним об освобождении украинцев, находящихся в плену боевиков на оккупированной части территории Донецкой и Луганской областей и в заключении в оккупированном Крыму, и незаконно удерживаемых в тюрьмах России, потому что в этом вопросе правда на стороне Украины и российской сторона нечего ответить и чем оправдать свои действия. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Глава государства.

«Когда во время акта агрессии (в Керченском проливе. - Ред.) я набрал его для того, чтобы пообщаться, он отказался от общения не потому, что как он объясняет это избирательным процессом в Украине. Он отказался, потому что ему нечего сказать. Вся правда полностью на стороне Украины. И относительно доказательств агрессии», - сказал он.

Порошенко выразил убеждение, что президент РФ не ожидал, что Украине удастся так быстро собрать доказательства агрессии России в акватории Черного и Азовского морей. «Начиная от спутниковых снимков, и заканчивая перехватом, начиная от данных наших партнеров и заканчивая видео, которое было продемонстрировано всему миру. Он к этому оказался не готов и ему нечего было отвечать. И в этой связи он отказался от разговора», - отметил он.

Президент подчеркнул, что решение вопроса освобождения пленных и незаконно удерживаемых украинцев всегда зависит исключительно от Владимира Путина. «То, что уже год мы не можем освободить ни одного украинского заложника с оккупированных территорий, мы не можем освободить ни политзаключенных из тюрем России, ни с территории незаконно аннексированного Крыма заключается не в том, что президент Российской Федерации общается или не общается с Порошенко. Оно заключается в том, что он не желает их освобождать», - подчеркнул он.

«Он неоднократно демонстрировал, что это зависит исключительно от него, даже не политической воли, а желания. Захотел - освободил, захотел - нет. И это уж точно никак не зависит от тех, кто сидит в рамках Трехсторонней контактной группы, точно не зависит от церкви», - добавил Глава государства.

«Когда мы общались, когда мы не общаемся, когда он имел эту аргументацию или другую - он не освобождал наших заложников», - также отметил он.

Президент РФ ведет себя и в вопросе освобождения украинских моряков так же, как и раньше, констатировал Глава государства. Президент подчеркнул, что украинские моряки являются военнопленными.

Порошенко также напомнил, что по вопросу освобождения пленных украинцев всегда обращался ко всем, к кому мог, в том числе и к церковным иерархам с просьбой вмешаться в этот процесс и помочь нам. «Это точно не зависит от лидеров мира. Это зависит от одного человека», - отметил Президент.

Напомним, Президент после захвата украинских моряков заказывал разговор с президентом России Путиным, однако ответа не получил.

Путин заявил, что он не отвечает на попытки Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и «нехитрой комбинации», связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.