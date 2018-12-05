Президент России Владимир Путин заявил, что не отвечает на запросы Президента Украины Петра Порошенко о телефонном разговоре, поскольку не хочет «участвовать в его избирательной кампании».

По словам Путина, Порошенко создает кризисные ситуации и перекладывает ответственность на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает проблемы», передает Радио Свобода.

«Я в этих комбинациях не хочу участвовать и не буду», - цитируют Путина российские информагентства.

Ранее на этой неделе в Кремле заявили, что Путин в ближайшее время не планирует обсуждать с Порошенко освобождение пленных украинских моряков и другие вопросы. «Я могу вам только подтвердить, что действительно после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было, и на данный момент, насколько мне известно, в последующие дни такой разговор не планируется», - сказал представитель Путина Дмитрий Песков.

28 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора Путина и Порошенко был, но разговор не состоялся. Президент Украины также говорил, что пытался связаться с российским лидером, но безуспешно.

Как сообщал ForUm, 27 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинских военных моряков. Под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокряк. Кроме того, суд в Керчи арестовал троих раненых украинцев – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.

Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.