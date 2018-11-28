Президент Украины Петр Порошенко заказывал разговор с президентом России Путиным, однако ответа не получил.

Об этом он сказал в интервью украинским каналам, сообщили ForUm’у в пресс-служеб Главы государства.

Поэтому Президент обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она провела разговор с Путиным для немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей. «Мы должны быть едины и за своих стоять до конца», - сказал Президент.

Как сообщал ForUm, 27 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинских военных моряков. Под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокряк. Кроме того, суд в Керчи арестовал троих раненых украинцев – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.

Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.