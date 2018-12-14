Незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова перевели из медсанчасти в общий отряд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский правозащитник Николай Щур.

«Олег получил посылку. Всю! Только диски с фильмами забрали на цензуру. И как раз в этот день его перевели в отряд из санчасти. Вовремя пришли теплые вещи! День-в-день», - написал он.

Щур сотетил, что Сенцов прислал письмо, в котором выразил просьбу: довести дело до конца – «чтобы так было по всей Руси сидящей, а не потому, что ему, якобы, сделали исключение». Ранее во ФСИН противоправно заявляли, что якобы посылки более 20 кг присылать нельзя. Но в конце концов Сенцову отдали посылку в 23 кг.

«Потому, быть может, стоит провести этакий флэшмоб - отправить по всем регионам посылки весом более 20 кг и приучить наконец ФСИН к неукоснительному выполнению закона...Чтобы дальше уже закон по почтовым отправлениям тюремщиками выполнялся автоматически и везде. Чтобы не подключать весь мир и все парламенты для того, чтобы «лишние» три килограмма дошли до ущемленных в правах», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. 5 октября он сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую держал 145 дней.

При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова в результате голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек.

В то же время Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило, что у Сенцова нет серьезных проблем со здоровьем.