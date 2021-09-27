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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Этот документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Среди прочего, законопроект предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет его полномочия. В частности, Комиссии предоставляется право подачи запросов с целью получения, проверки или уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по указанному вопросу.

Также глава государства зарегистрировал в парламенте связанные с предыдущим законопроекты «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины в связи с принятием закона Украины «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» и «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины».

Проект изменений в Налоговый кодекс Украины определяет особенности применения положений Налогового кодекса относительно доходов, выплаченных (предоставленных) за счет средств государственного бюджета в соответствии с законом Украины «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».

Предлагаемые изменения в КоАП предусматривают введение административной ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины.
ForUm

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