Незаконно удерживаемый в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов восстанавливается, но голодовка для него не прошла бесследно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, который посетил украинца в колонии.

«Олег Сенцов передает всем большой привет. Особенно Саше Кольченко. Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеются изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет, врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье не известно», – написал он.

По словам Динзе, Сенцов активно работает над фильмом по его пьесе «Номера».

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. 5 октября он сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую держал 145 дней.

При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.