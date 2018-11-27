также в разделеОбщество
В газете Кабмина по ошибке опубликовали указ о военном положении на 60 суток 6
«Укроборонпром» переходит на особый режим работы 21
Крымчане пришли под симферопольский суд поддержать захваченных украинских моряков 117
В Украине усилят охрану вокзалов и аэропортов 35
Савченко делают операцию 69
Турчинов: Военное положение введено с 26 ноября 154
Подразделения ООС привели в полную боевую готовность 51
Грицак подтвердил, что на захваченных РФ кораблях были сотрудники СБУ 106
Воронченко: Захваченных украинских моряков заставляют давать ложные показания 52
ВМС о «показаниях» захваченных моряков: Последствия безумного давления 119
ФСБ обнародовала видео допроса украинских моряков 683
26 ноября. Картина дня 104
Москалькова заявила, что украинских моряков не держат в СИЗО 49
Муженко: Во время атаки на украинские корабли РФ применила авиацию 114
Постпред в СБ ООН заявил об угрозе захвата Мариуполя и Бердянска 114
К поезду «четырех столиц» может присоединиться пятая 50
Разведка назвала самые опасные районы, где может атаковать РФ 211
Порошенко пока не планирует объявлять мобилизацию 120

Незаконно удерживаемый в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов восстанавливается, но голодовка для него не прошла бесследно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, который посетил украинца в колонии. 
«Олег Сенцов передает всем большой привет. Особенно Саше Кольченко. Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеются изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет, врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье не известно», – написал он.

По словам Динзе, Сенцов активно работает над фильмом по его пьесе «Номера».

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. 5 октября он сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую держал 145 дней.

При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги