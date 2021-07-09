Адвокат украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, которого незаконно удерживают в СИЗО в Ростовской области, сообщил, что у его подзащитного случился микроинсульт ㅡ он вызвал паралич лица. Однако врач скорой, которую вызвали в следственный изолятор, это опроверг.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает hromadske.

По словам адвоката политзаключенного, медик отметил, что Сервет вполне здоровый и не нуждается в помощи.

Мужчина также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли. Однако обращение к администрации СИЗО о предоставлении медицинской помощи и проведения квалифицированного врачебного осмотра политзаключенного игнорируются, отмечает Денисова.

«Вышеуказанные действия расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», ㅡ написала она.

Омбудсмен также обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием госпитализировать Сервета Газиева в стационар медучреждения, провести его обследование и дальнейшее лечение, а также содействие в избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья мужчины.

«От Генерального прокурора РФ Игоря Краснова требую дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО-5 города Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности. Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля», ㅡ пишет Денисова.

Это не первый раз омбудсмен заявляет о критическом состоянии здоровья Сервета Газиева: по ее словам, из-за сильной боли в спине Сервет Газиев с марта 2021 года не может участвовать в судебных заседаниях, которые проходили в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Во время последних заседаний для Газиева вызвали скорую помощь. Врачи констатировали невозможность участвовать в суде и рекомендовали строгий постельный режим.

Как отмечают правозащитники «Крымской солидарности», в 1988 году он переехал в Крым на постоянное место жительства, имеет двоих детей. Помогал матерям-одиночкам из семей политзаключенных. В течение последнего года до ареста болел и нигде не работал. Иногда подрабатывал на стройке.

Сервета Газиева задержали по необоснованным обвинениям 27 марта 2019 года после того, как в домах крымских татар произошли массовые обыски в Крыму.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Газиеву грозит лишение свободы до 20 лет.