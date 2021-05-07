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Украинского политзаключенного Алексея Чирния отпустили на свободу после 7 лет колонии за якобы подготовку терактов на территории оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Алексея незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории Российской Федерации - в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону. Сегодня его освободили из исправительной колонии строгого режима №15 в городе Батайске Ростовской области», - написала она.

Под наблюдением вооруженной охраны его этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации с территории России, не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать с временно оккупированного Крыма. Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска «Меловое» Луганской области.

Денисова выразила благодарность украинским консулам за слаженную работу по сопровождению нашего гражданина в Украину.  

Как сообщалось, в мае 2014 года Алексей Чирний был задержан в оккупированном Крыму вместе с другими проукраинскими активистами — Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым, и которых российский суд признал виновными в подготовке «терактов» в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

22 апреля 2015 года российский суд приговорил Чирния к 7 годам лишения свободы после того, как он согласился сотрудничать со следствием. Российский адвокат Илья Новиков заявил, что к крымчанину следователями применялись пытки и именно поэтому он оговорил себя и других участников дела и пошел на сделку со следствием.
ForUm

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