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Юрист и активист Маси Найем сообщил, что в 18:00 на Майдане в Киеве состоится акция против восстановления в должности главы ГФС Романа Насирова.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

«Сегодня в 18:00. Под монументом Независимости. Собираемся, чтобы донести Роману Носирову, что общество против, чтобы он был главой ГФС», - написал он.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и постановил выплатить ему омпенсацию в 184 тысячи гривен.

Правительство намерено обжаловать это решение.

Кабмин уволил Насирова 31 января.

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова. 

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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