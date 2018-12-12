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Роман Насиров, восстановленный в должности руководителя ГФС, заявил о намерении продолжить работу в ведомстве. Об этом он сказал в комментарии 112 Украина.

«Приступлю к обязанностям и буду работать. Хочу напомнить, что те результаты, которые мы показывали в 2015, 2016, в начале 2017 года по детенизации экономики и поступлениям, возросли на 50% в год, такого, увы, не было потом. Поэтому я считаю, что надо возвращаться, работать дальше, показать реальную борьбу с контрабандой и с той теневой экономикой, которая снова ушла в тень, и сделать так, чтобы бюджет рос не на 10% в год, а на 20-30%», - заявил Насиров.

Он уточнил, что за время вынужденного прогула из-за решения Кабмина об увольнении ему должны компенсировать свыше 180 тыс. грн. Эти деньги Насиров предложил передать пленным украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

«Я думаю, что мы эти деньги используем на какие-то более важные потребности. Например, сейчас украинские моряки, которые находятся в плену. Я бы с удовольствием оплатил работу защитников или кого необходимо, чтобы поддержать ребят, которые сейчас оказались в плену», - сказал он.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и постановил выплатить ему омпенсацию в 184 тысячи гривен.

Правительство намерено обжаловать это решение.

Кабмин уволил Насирова 31 января.

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова. 

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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