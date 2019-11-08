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Высший антикоррупционный суд провел первое подготовительное  по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, сообщает Слідство.Інфо.

Насирова обвиняют в частности в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги добывающим газ компаниям беглого нардепа Александра Онищенко.

Этим, по данным следствия, чиновник нанес Украине ущерб на более двух миллиардов гривен.

Дело Насирова более двух лет слушалось в Шевченковском суде Киева. Однако, поскольку адвокаты Насирова требовали читать обвинительный акт в полном объеме, а заседания проходили только несколько раз в месяц, то прокуроры не успели даже дочитать обвинения.

Насирова задержали в марте 2017 года в больнице Феофания. Тогда же ему объявили подозрение. Через несколько дней Соломенский суд поместил экс-чиновника под стражу с возможностью внесения рекордного залога в размере 100 млн гривен. Позже эти деньги внесла его жена.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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