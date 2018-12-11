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Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины».

Закон вступит в силу 12 декабря.

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

10 декабря документ подписал Президент Петр Порошенко.
ForUm

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