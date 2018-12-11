Литовский Сейм принял резолюцию в поддержку Украины, в которой предлагает расширить санкции против России после захвата украинских судов и моряков в районе Керченского пролива, сообщает Укринформ.

«Принятая резолюция решительно осуждает военную агрессию против Украины со стороны Российской Федерации и агрессивные односторонние действия, которые являются грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права, угрожают всему региону и европейской безопасности, и призывает к немедленным действиям», - говорится в сообщении.

В резолюции отмечается, что Россия перешла «красные линии», напав на украинские суда в районе Керченского пролива: «Сейм Литвы призывает к радикальному изменению стратегии Запада по сдерживанию российской агрессии, переходу к конкретным действиям, которые должна предпринять Россия, и, если они не будут реализованы, к введению гораздо более эффективных и более широких санкций».

При этом предлагается выдвинуть несколько условий и требований к России: контроль над Керченским проливом должен перейти к ООН; оккупированные Россией территории Украины - переданы под управление миротворческой миссии ООН; всех заключенные украинские граждане - как политические заключенные, так и военнопленные - должны быть освобождены.

«Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время или наложит вето на эти решения, предлагается ввести всеобъемлющие санкции, в том числе на российский газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая исключение из системы SWIFT», - говорится в резолюции.

Сейм поддерживает присутствие НАТО в Черном море, призывает государства-члены ЕС и НАТО расширять и углублять сотрудничество с Украиной, способствовать укреплению ее обороноспособности, осуществлению реформ с тем, чтобы к 2027 году Украина была надлежащим образом подготовлена к запуску в ЕС переговоров о присоединении.

В документе, принятом Сеймом, содержится обращение к государствам-членам ЕС и НАТО, а также ООН, ОБСЕ, Совету Европы и парламентским собраниям принять все меры для обеспечения того, чтобы Россия положила конец агрессии против Украины, прекратила милитаризацию Приазовья, а территориальная целостность Украины была восстановлена.

Ранее Литва ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер допустил, что российские банки могут отключить от международной банковской сети SWIFT из-за агрессии против Украины в районе Керченского пролива.