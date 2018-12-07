Литва ввела национальные санкции против лиц, совершивших акт агрессии в Керченском проливе против украинских военных моряков. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Мы приняли наши национальные санкции против людей, ответственных за атаку на украинских моряков в Керченском проливе. Они теперь не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в нашей стране», - сказала президент Литвы.

Она также сообщила, что на следующей неделе состоится заседание Совета Европейского Союза, во время которого будет обсуждаться вопрос санкций против Российской Федерации.

«Азовское море не является территорией России. В этих водах действуют все международные договоренности и соглашения. Россия, так же как и все другие страны, должна четко выполнять требования этих международных соглашений. Если нет, мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину, будем увеличивать свое военное присутствие», - сказала президент Литвы.

«Мы должны обеспечить свободное передвижение кораблей в Керченском проливе. Мы очень четко говорим о своей военной и гуманитарной поддержке Украины и открыто об этом заявляем», - подытожила Грибаускайте.

Напомним, ранее МИД Литвы инициировал индивидуальные санкции против лиц, которые непосредственно ответственны за захват украинских кораблей в районе Керченского пролива.