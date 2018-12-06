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Российские банки могут от международной банковской сети SWIFT из-за агрессии против Украины в районе Керченского пролива.

Об этом «Голосу Америки» заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он сказал, что США хотят принятия таких мер, чтобы оказать давление на Россию и «прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения».

Возможной мерой, сказал Волкер, является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах.

«Люди называют это «ядерной» опцией, – сказал Волкер. – Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников. В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот», – сказал он.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Россия должна освободить захваченных украинских моряков и суда в качестве жеста доброй воли перед праздниками.
ForUm

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