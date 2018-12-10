Президент РФ Владимир Путин общается с другими лидерами по телефону в том случае, если запрос о разговоре «находит понимание». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на жалобы Президента Украины Петра Порошенко о том, что его попытки поговорить с российским президентом не находят ответа, передает Интерфакс.

«Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи, и передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов, иногда не находит понимание», - сказал он.

В минувшую среду Путин заявил, что он не отвечает на попытки Президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и «нехитрой комбинации», связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.

Ранее, 1 декабря, Путин сказал, что не отказывается от контактов на высшем уровне со своим украинским коллегой, хотя общаться сложно, потому что нет понимания, о чем говорить.

Президент Украины Петр Порошенко после захвата украинских моряков заказывал разговор с президентом России Путиным, однако ответа не получил.