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Коронавирус COVID-19 является биологическим оружием, созданным руками человека.

Такое мнение высказал в эфире телеканала «Украина 24» почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

«Коронавирус естественного происхождения или нет? Неестественного, потому что он появился сразу во всех странах мира. Так не бывает. Даже если он пошел из Китая, как он мгновенно в каждую страну зашел? Это неестественно. Поэтому коронавирус имеет человеческое происхождение, это биологическое оружие, которое придумано человеком, но Бог попустил это. Это творение человеческое, а не природы», - заявил он.

Напомним, в начале сентября 2020 года стало известно, что Филарет заболел коронавирусом.

16 октября Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19.

 
ForUm

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