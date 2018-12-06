На сегодня между Украиной и Российской Федерацией действующими являются 314 соглашений. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

Она также отметила, что с 2014 года между Украиной и Россией было заключено 453 сделки.

«Но с начала вооруженной агрессии и оккупации Россией части территории нашего государства, по инициативе МИД начат процесс инвентаризации договорно-правовой базы, который продолжается до сих пор. На сегодняшний день украинская сторона приняла решение о прекращении или приостановлении действия 48 двусторонних соглашений и программ с РФ. Мы выполнили все процедуры и приняли решение о прекращении этих соглашений. Впрочем, решение принято, но расторжение договоров - это длительный процесс», - сообщила Зеленко.

Представитель МИД отметила, что по поручению президента министерство сейчас продолжает глубокую инвентаризацию договорно-правовой базы с РФ.

«По состоянию на сегодняшний день действует 314 соглашений с Российской Федерацией... На рассмотрении МИД находится более 43 соглашений, которые подлежат денонсации», - сказала Зеленко.

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал прекращение в ближайшее время действия около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.