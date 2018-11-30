Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал прекращение в ближайшее время действия около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией. Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», передает УНИАН.



«Мы за последнее время убили 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения убиваем, не помешали просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - это около 40 соглашений», - подчеркнул Климкин.

Он сказал, что Украина в корне пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией. «То, что существовало до войны - оно по определению не имеет смысла», - подчеркнул Климкин.



Министр напомнил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 1997 года прекращает свое существование. «Мы дали соответственно России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая в него заложена. Поэтому никого договора не будет. За шесть месяцев после того, как мы его подали, он совсем прекращает свое существование (31 марта 2019 года, - ред.)», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал ForUm, 17 сентября Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 19 сентября соответствующий указ вступил в силу.

МИД направил РФ соответствующую ноту 21 сентября.