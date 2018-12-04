Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления.
Украина готовит иски в международные инстанции за акт агрессии против украинских кораблей и пакет «азовских санкций», заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с родными украинским моряков, которые находятся в плену Кремля.
Министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания правоохранителей в Одессе заявил, что для стабилизации ситуации в городе будут направлены дополнительные подразделения Национальной гвардии и специалисты Департамента защиты экономики Национальной полиции.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины.
Суд в России приговорил к четырем годам колонии общего режима украинского политзаключенного Александра Шумкова за участие в «Правом секторе».
По состоянию на 3 декабря 2018 наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.
Сформирован список из полусотни российских адвокатов, которые пожелали присоединиться к делу арестованных у берегов Крыма украинских военных.
В Министерстве юстиции России заявили, что предоставят Европейскому суду по правам человека информацию о захваченных украинских моряках в «разумные сроки».
Суд в Тбилиси оставил под арестом шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, которые были 2 декабря задержаны по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.
Украинские правоохранители готовят подозрение еще 10 военным РФ, причастным к нападению на корабли Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива.
Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки.
Журналисты Крым.Реалии побывали в Керчи утром 4 декабря и нашли якобы пропавшие украинские военные катера «Никополь» (P176) и «Бердянск» (U175), захваченные ФСБ у берегов Крыма. Катера находятся у причальной стенки в акватории «Генмола» в Керчи, на территории, контролируемой Погранслужбой ФСБ России.
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