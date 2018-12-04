Для стабилизации ситуации в Одессу будут направлены дополнительные подразделения Национальной гвардии и специалисты Департамента защиты экономики Национальной полиции. Об этом сегодня, 4 декабря, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания правоохранителей в Одессе, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД.

«Действительно Одесса превратилась за последние месяцы в столицу криминального мира? Почему получилось так, что профессиональные рейдеры-активисты стали атрибутом деловой и политической жизни Одессы? Это главный вопрос, который следует из того, что мы видим на улицах. И почему это так - вопрос к местной деловой и управленческой элите. Монополия на силу принадлежит только государству, ни один парень с битой не может определять степень правосудия. Мы должны к этому двигаться», - сказал Аваков.

Также, по словам министра внутренних дел, в Одессе пройдет ряд проверок: «Будет проверка экономического сектора с привлечением специалистов из других областей, чтобы попытаться отстраниться от потенциальных рисков попытки договориться с правоохранителями. На улицах будут дополнительно задействованы патрули Нацгвардии».

«Мы считаем, что главной причиной активизации криминалитета на улицах является открыто функционирующие коррумпированные схемы в бизнесе. Поэтому усиливаем присутствие правоохранителей и активизируем сотрудничество с населением», - подчеркнул генеральный прокурор Юрий Луценко.

На сегодня, по словам председателя Нацполиции Сергея Князева, улицы Одессы патрулируют 600-800 человек личного состава, также работает система видеонаблюдения. В городе установлено около 1 тыс. камер, изображение с которых в онлайн-режиме передается в ситуационные центры.

Также, по словам председателя Нацполиции, учитывая наличие отдельных признаков обострения криминогенной ситуации, в октябре этого года проведена отработка города Одесса, которая дала положительные результаты: «Раскрытие фактически по горячим следам более половины совершенных во время отработки разбойных нападений (56%), более 60% квартирных краж и более 40% угонов транспортных средств. Поэтому усиленное патрулирование непременно принесет эффективные результаты».

Князев предложил еще ряд принципиальных мер, реализация которых позволит совместными усилиями правоохранительных органов качественно улучшить работу по противодействию преступности: «Предлагаю организовать проведение совместных совещаний территориальных правоохранительных органов с приглашением представителей апелляционных судов с целью изучения причин долгосрочного рассмотрения производств о преступлениях, совершенных в составе ОГ и ЗО. Создать группу для анализа информации о совершении преступлений в отношении общественных активистов и контроля за ходом их расследования».