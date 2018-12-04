Журналисты Крым.Реалии побывали в Керчи утром 4 декабря и нашли якобы пропавшие украинские военные катера «Никополь» (P176) и «Бердянск» (U175), захваченные ФСБ у берегов Крыма. Катера находятся у причальной стенки в акватории «Генмола» в Керчи, на территории, контролируемой Погранслужбой ФСБ России.

Ранее на одном из керченских сайтов появилась информация о якобы необнаруженных на «Генмоле» украинских военных катерах.

Военные катера «Никополь» и «Бердянск» передислоцировали вглубь порта. Они находятся на территории, которая до 2014 года принадлежала керченскому отряду украинской морской охраны (в/ч 1472), а после российской аннексии Крыма на территории части разместились пограничники ФСБ России.

Несмотря на сильный туман, накрывший утром Керчь, журналистам удалось сфотографировать украинские военные корабли. На фото видна часть номера катера, закрытого маскировочной сетью.

Рейдовый буксир «Яны Капу» находится там же, ближе к концу причала, его пока не перемещали.

Командование ВМС Украины 3 ноября заявило, что проверяет информацию о местонахождении захваченных ФСБ России украинских катеров «Бердянск» и «Никополь», которые находились в акватории «Генмола» в Керчи, на территории, контролируемой погранслужбой ФСБ России.