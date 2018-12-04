также в разделеОбщество
Дело Стерненко объединили с нападениями на других активистов
Военных-любителей селфи просят отключать геолокацию 5
Муженко: На сборы резервистов пришло больше желающих, чем требовалось 8
Задержаны «разбойники с большой дороги», действовавшие под видом СБУ 14
Недолюстрированный судья Рябишин хочет снова возглавить Апелляционный суд Полтавщины 16
Спецслужбы РФ пытались осуществить кибератаку на информсистему судебной власти Украины 17
Скандального российского актера сняли с самолета за пьяный дебош 34
Фигурант дела о перестрелке в Княжичах возглавил полицию прифронтового города 12
Задержанных в Грузии украинцев арестовали 28
Дело Гандзюк: Новый подозреваемый скрывается в Доминикане 34
В Одессу направят дополнительные подразделения Полиции и Нацгвардии 49
Луценко: Правоохранители возьмутся за сепаратистов Одесчины 54
Луценко назвал фамилию ключевого подозреваемого в деле Гандзюк 56
Порошенко встретился с родными военнопленных моряков 18
Украинцам объяснили, как оплачивать коммуналку после получения субсидии 32
СМИ узнали о сомнительных доходах и множестве недвижимости члена ВСП 42
Глава МВД Грузии не исключает связь задержанных украинцев с Саакашвили 34
Въезжающих в Украину россиян стало втрое меньше 56

Журналисты Крым.Реалии  побывали в Керчи утром 4 декабря и нашли якобы пропавшие украинские военные катера «Никополь» (P176) и «Бердянск» (U175), захваченные ФСБ у берегов Крыма. Катера находятся у причальной стенки в акватории «Генмола» в Керчи, на территории, контролируемой Погранслужбой ФСБ России.

Ранее на одном из керченских сайтов появилась информация о якобы необнаруженных на «Генмоле» украинских военных катерах.

Военные катера «Никополь» и «Бердянск» передислоцировали вглубь порта. Они находятся на территории, которая до 2014 года принадлежала керченскому отряду украинской морской охраны (в/ч 1472), а после российской аннексии Крыма на территории части разместились пограничники ФСБ России.

Несмотря на сильный туман, накрывший утром Керчь, журналистам удалось сфотографировать украинские военные корабли. На фото видна часть номера катера, закрытого маскировочной сетью.

Рейдовый буксир «Яны Капу» находится там же, ближе к концу причала, его пока не перемещали.

Командование ВМС Украины 3 ноября заявило, что проверяет информацию о местонахождении захваченных ФСБ России украинских катеров «Бердянск» и «Никополь», которые находились в акватории «Генмола» в Керчи, на территории, контролируемой погранслужбой ФСБ России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

85
Теги